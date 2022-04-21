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На Херсонщині окупанти відбирають агропідприємства і погрожують робітникам – аграрії

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 16:42
фото з Facebook Всеукраїнської Аграрної Ради

На Херсонщині окупанти забирають у власність агропідприємства, вивозять продукцію зі складів і погрозами змушують працювати робітників.

Джерело: Всеукраїнська Аграрна Рада

Дослівно: "На Херсонщині окупанти забирають у власність агропідприємства, примушують проводити посівну на користь РФ, вивозять продукцію зі складів, силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою".

Деталі: Аграрій з Херсонщини Альберт Черепаха є власником підприємств ТОВ "Агро-Співдружність" та ПП "Співдружність-Південь", має в обробітку 20 тис. га.

Він розповів, що озброєні кадировці увійшли на територію його господарських підрозділів у Геничеському районі 11−12 квітня.

Пряма мова Черепахи: "Маємо бази в селах Чонгар, Червоноє, Павловка, земельний банк становить 20 тис. гектарів. Озброєні люди заявили, що тепер все майно підприємства належить їм. Керівників підрозділів попередили, що у випадку майнових втрат їм відріжуть голови".

Більше деталей: За його словами, групи загарбників перебувають під керівництвом сепаратиста С. Немітулаєва. Наразі працівників підприємства примушують працювати на ньому на користь окупантів.

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"Загарбники почали керувати виробничими процесами на підприємстві: дали команду працівникам проводити посівну, підготувати заявку на необхідні матеріали. Для цього вони почали вивозити і продавати продукцію, яка зберігалася на складах", — додає фермер.

Що передувало: У четвер зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що в Херсонській області російські загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною.

Теми: Херсонська областьокупаціясільське господарство
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