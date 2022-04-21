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В Херсонской области оккупанты отбирают агропредприятия и угрожают рабочим – аграрии

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 16:42
фото с Facebook Всеукраинского Аграрного Совета

В Херсонской области оккупанты забирают в собственность агропредприятия, вывозят продукцию со складов и угрозами заставляют работать рабочих.

Источник: Всеукраинский Аграрный Совет

Дословно: "В Херсонской области оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу РФ, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать рабочих. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой".

Детали: Аграрий из Херсонской области Альберт Черепаха является владельцем предприятий ООО "Агро-Співдружність" и ЧП "Співдружність-Південь", имеет в обработке 20 тыс. га.

Он рассказал, что вооруженные кадыровцы вошли на территорию его хозяйственных подразделений в Геническом районе 11-12 апреля.

Прямая речь Черепахи: "У нас есть базы в селах Чонгар, Червоное, Павловка, земельный банк составляет 20 тыс. гектаров. Вооруженные люди заявили, что теперь все имущество предприятия принадлежит им. Руководителей подразделений предупредили, что в случае имущественных потерь им отрежут головы".

Больше деталей: По его словам, группы захватчиков находятся под руководством сепаратиста С. Немитулаева. В настоящее время работники предприятия заставляют работать на нем в пользу оккупантов.

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"Захватчики начали руководить производственными процессами на предприятии: дали команду работникам проводить посевную, подготовить заявку на необходимые материалы. Для этого они начали вывозить и продавать хранившуюся на складах продукцию", — добавляет фермер.

Что предшествовало: В четверг утром Генштаб ВСУ сообщил, что в Херсонской области российские захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной.

Темы: Херсонская областьоккупациясельское хозяйство
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