У Києві затримали іноземця зі зброєю в авто: наїхав на поліцейського і погрожував

У Києві поліцейські затримали водія-іноземця, який погрожував застосувати гранату та скоїв наїзд на правоохоронця.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Співробітники патрульної поліції поблизу вулиці Дмитра Луценка у Голосіївському районі столиці помітили автомобіль марки "Хюндай" із закритими номерними знаками, тож поліцейські зупинили водія для перевірки.

У відповідь керманич почав агресивно себе поводити та погрожувати правоохоронцям застосуванням гранати, окрім того навмисно здійснив наїзд на поліцейського.

Дослівно: "Для зупинки протиправних дій порушника один із правоохоронців попередив водія про використання зброї, однак порушник не реагував та продовжив рух. Тож патрульний застосував зброю та у подальшому поліцейські затримали керманича".

Більше деталей: Як повідомив очільник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, слідчо-оперативна група виявила в авто порушника зброю та боєприпаси: автомати АКСУ, пістолет марки "Глок", дві гранати, два запали для вибухових припасів та набої. Усі вилучені речі направлені для проведення відповідної експертизи.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий іноземець, 1995 року народження.

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Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 342 – опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, ч. 1 ст. 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув’язнення.