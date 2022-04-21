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В Киеве задержали иностранца с оружием в авто: наехал на полицейского и угрожал

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 17:15
В Киеве задержали иностранца с оружием в авто: наехал на полицейского и угрожал
фото полиции

В Киеве полицейские задержали водителя-иностранца, который угрожал применить гранату и совершил наезд на полицейского.

Источник: полиция Киева

Детали: Сотрудники патрульной полиции вблизи улицы Дмитрия Луценко в Голосеевском районе столицы заметили автомобиль марки "Хюндай" с закрытыми номерными знаками, полицейские остановили водителя для проверки.

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В ответ водитель начал агрессивно себя вести и угрожать правоохранителям применением гранаты, кроме того намеренно совершил наезд на полицейского.

Дословно: "Для остановки противоправных действий нарушителя один из правоохранителей предупредил водителя об использовании оружия, однако нарушитель не реагировал и продолжил движение. Поэтому патрульный применил оружие и в дальнейшем полицейские задержали водителя".

 

Больше деталей: Как сообщил глава Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян, следственно-оперативная группа обнаружила в автомобиле нарушителя оружие и боеприпасы: автоматы АКСУ, пистолет марки "Глок", две гранаты, два запала для взрывных припасов и патроны. Все изъятые вещи направлены на проведение соответствующей экспертизы.

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Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый иностранец, 1995 года рождения.

Следователи при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 342 – сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, ч. 1 ст. 345 – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, и ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Темы: Киеворужиеполиция
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