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Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 17:18

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів.

Про це він заявив у зверненні в четвер, пише кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні я оголошую нові 800 млн доларів допомоги, щоб збільшити спроможність українців боротися на Сході, у регіоні Донбасу. Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів до цих гаубиць", - заявив Байден.

Пакет допомоги також включає більше тактичних дронів.

Це вже третій пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, які США виділили від початку російського вторгення.

Байден додав, що в останні два місяці США напрявляли збройну допомогу Україні у рекордні терміни.

Тепер Росія розпочала та перефокусувала свою кампанію, щоб захопити нову територію на сході України, і зараз ми знаходимося у критичному вікні часу, коли вони створять основу для наступного етапу цієї війни", - сказав Байден.

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Нагадаємо, до другого пакету допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники

Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну, заявляв журналістам цього тижня Джо Байден після розмови з лідерами країн-союзників.

Теми: БайденРосіясанкції
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