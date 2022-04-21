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Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 17:18

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.

Об этом он заявил в обращении в четверг, пишет корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня я объявляю новые 800 млн долларов помощи, чтобы увеличить способность украинцев бороться на Востоке, в регионе Донбасса. Этот пакет включает в себя тяжелую артиллерию, дюжины гаубиц и 144 000 боеприпасов к этим гаубицам", - заявил Байден.

Пакет помощи также включает больше тактических дронов.

Это уже третий пакет военной помощи Украине на $800 миллионов, которые США выделили с начала российского вторжения.

Байден добавил, что в последние два месяца США направляли вооруженную помощь Украине в рекордные сроки.

"Теперь Россия начала и перефокусировала свою кампанию, чтобы захватить новую территорию на востоке Украины, и сейчас мы находимся в критическом окне времени, когда они создадут основу для следующего этапа этой войны", - сказал Байден.

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Напомним, во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину, заявлял журналистам на этой неделе Джо Байден после разговора с лидерами стран-союзников.

Темы: БайденРосcиясанкции
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