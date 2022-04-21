Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.
Об этом он заявил в обращении в четверг, пишет корреспондент "Европейской правды".
"Сегодня я объявляю новые 800 млн долларов помощи, чтобы увеличить способность украинцев бороться на Востоке, в регионе Донбасса. Этот пакет включает в себя тяжелую артиллерию, дюжины гаубиц и 144 000 боеприпасов к этим гаубицам", - заявил Байден.
Пакет помощи также включает больше тактических дронов.
Это уже третий пакет военной помощи Украине на $800 миллионов, которые США выделили с начала российского вторжения.
Байден добавил, что в последние два месяца США направляли вооруженную помощь Украине в рекордные сроки.
"Теперь Россия начала и перефокусировала свою кампанию, чтобы захватить новую территорию на востоке Украины, и сейчас мы находимся в критическом окне времени, когда они создадут основу для следующего этапа этой войны", - сказал Байден.
Напомним, во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.
Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину, заявлял журналистам на этой неделе Джо Байден после разговора с лидерами стран-союзников.