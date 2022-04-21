Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден зустрівся зі Шмигалем у Вашингтоні

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 18:25

Президент Байден у четвер зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це Байден розповів у четвер під час звернення щодо війни в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"У нас була гарна дискусія", - сказав президент США.

Реклама:

"Він дякував американському народу за підтримку, розуміє її значення, і ми говорили про те, щоб утримати всіх разом з точки зору Європи, Європейського Союзу та інших, щоб зупинити жорстокість Путіна", - додав Байден.

ВІДЕО ДНЯ

Шмигаль має зустрітися у Вашингтоні з членами кабінету Байдена, зокрема, з міністром фінансів Джанет Єллен.

Денис Шмигаль є найвищим українським посадовцем, який відвідав США з початку вторгнення Росії та на тлі її тривалого військового наступу на Донбасі.

Байден також оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $800 мільйонів та анонсував, що США заборонять афілійованим з Росією кораблям заходити до американських портів.

Теми: Шмигаль Байден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль просить МОЗ вивчити питання безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції
Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску
Україна модернізує інфраструктуру з Румунією, щоб збільшити обсяги експорту – Шмигаль
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: