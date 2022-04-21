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Байден зустрівся зі Шмигалем у Вашингтоні

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 18:25

Президент Байден у четвер зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це Байден розповів у четвер під час звернення щодо війни в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"У нас була гарна дискусія", - сказав президент США.

"Він дякував американському народу за підтримку, розуміє її значення, і ми говорили про те, щоб утримати всіх разом з точки зору Європи, Європейського Союзу та інших, щоб зупинити жорстокість Путіна", - додав Байден.

Шмигаль має зустрітися у Вашингтоні з членами кабінету Байдена, зокрема, з міністром фінансів Джанет Єллен.

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Денис Шмигаль є найвищим українським посадовцем, який відвідав США з початку вторгнення Росії та на тлі її тривалого військового наступу на Донбасі.

Байден також оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $800 мільйонів та анонсував, що США заборонять афілійованим з Росією кораблям заходити до американських портів.

Теми: Шмигаль Байден
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