Байден встретился со Шмигалем в Вашингтоне

Президент Байден встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Об этом Байден рассказал в четверг во время обращения по поводу войны в Украине, сообщает "Европейская правда".

"У нас была хорошая дискуссия", – сказал президент США.

I met with Prime Minister Shmyhal of Ukraine this morning to convey our continued commitment to support Ukraine in the face of Russia's brutal war of aggression. pic.twitter.com/EBF0tbwGqq