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Байден встретился со Шмигалем в Вашингтоне

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 18:25

Президент Байден встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Об этом Байден рассказал в четверг во время обращения по поводу войны в Украине, сообщает "Европейская правда".

"У нас была хорошая дискуссия", – сказал президент США.

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"Он благодарил американский народ за поддержку, понимает ее значение, и мы говорили о том, чтобы удержать всех вместе с точки зрения Европы, Европейского Союза и других, чтобы остановить жестокость Путина", - добавил Байден.

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Шмигаль должен встретиться в Вашингтоне с членами кабинета Байдена, в том числе с министром финансов Джанет Еллен.

Денис Шмигаль является самым высокопоставленным украинским должностным лицом, посетившим США с начала вторжения России и на фоне ее длительного военного наступления на Донбассе.

Байден также объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 миллионов и анонсировал, что США запретят аффилированным с Россией кораблям заходить в американские порты.

Темы: ШмыгальБайден
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