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Росія заборонила в'їзд Марку Цукербергу і Камалі Гарріс

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 18:29
Росія заборонила в'їзд Марку Цукербергу і Камалі Гарріс
Марк Цукерберг, Anadolu Agency via Getty Images

Росія ввела санкції щодо 29 громадян США, серед яких віце-президент Камала Гарріс і співзасновник компанії "Мета" Марк Цукерберг, а також щодо 61 громадянина Канади.

Джерело: МЗС РФ

Деталі: Тим, хто потрапив до санкційного списку, забороняється в'їзд до Росії на безстроковій основі.

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У МЗС країни заявили, що в "стоп-лист" вносяться 29 американців з вищих керівників, бізнесменів, експертів та журналістів, які "формують русофобський порядок денний", а також дружини ряду високопосадовців.

Серед американців, яким тепер заборонено в'їзд до Росії – віце-президентка США Камала Гарріс, офіційний представник Міністерства оборони Джон Кірбі, а також співзасновник та голова ради директорів компанії "Мета" (колишня "Facebook") Марк Цукерберг.

Крім того, в'їзд заборонено 61 громадянинові Канади "у відповідь на антиросійські санкції, що постійно вводяться офіційною Оттавою, включаючи заборону на в'їзд до Канади та інші дискримінаційні заходи проти російських офіційних осіб, військових, експертів і журналістів".

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У списку – вищі державні чиновники, діючі та відставні військовослужбовці, представники експертної спільноти та провідних ЗМІ, яких у РФ назвали безпосередньо причетними "до вироблення, обґрунтування та реалізації русофобського курсу правлячого в Канаді режиму".

Теми: РосіяСШАКанадасоцмережі
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