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Россия запретила въезд Марку Цукербергу и Камале Харрис

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 18:29
Россия запретила въезд Марку Цукербергу и Камале Харрис
Марк Цукерберг, Anadolu Agency via Getty Images

Россия ввела санкции в отношении 29 граждан США, среди которых вицепрезидент Камала Харрис и соучредитель компании "Мета" Марк Цукерберг, а также в отношении 61 гражданина Канады.

Источник: МИД РФ

Детали: Попавшим в санкционный список закрывается въезд в Россию на бессрочной основе.

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В МИД страны заявили, что в "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, "формирующих русофобскую повестку дня", а также супруг ряда высокопоставленных чиновников.

В числе американцев, которым теперь запрещен въезд в Россию – вице-президент США Камала Харрис, официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби, а также соучредитель и глава совета директоров компании "Мета" (бывшей "Facebook") Марк Цукерберг.

Кроме того, въезд запрещен 61 гражданину Канады "в ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов".

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В списке – высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, которых в РФ назвали непосредственно причастными "к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима".

Темы: РосcияСШАКанадасоцсети
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