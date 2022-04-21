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На Херсонщині окупанти оголосили мобілізацію і готують "референдум" - Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 18:58
NurPhoto via Getty Images

На окупованій території Херсонщини росіяни оголосили мобілізацію чоловіків, а також планують так званий "референдум" і "перепис населення".

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено мобілізацію осіб чоловічої статі.

Крім того, за наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій Російською Федерацією частині Херсонщини сплановано проведення так званого "референдуму". А у період 2-10 травня - "перепис населення". Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами".

Деталі: У четвер росіяни продовжували наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Водночас, не припиняються ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.

На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку.

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На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. Продовжував завдавати авіаційних ударів та  здійснював спроби штурмових дій в районі морського порту і заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку тривають обстріли Миколаєва, противник намагається покращити тактичне положення та наблизитися до міста, успіху не має.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Фіксується суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки по території Білорусі. Окремі підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

У Генштабі повідомили, що ворог продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці.

"За уточненими даними, захисниками та захисницями України був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв. Також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні в Москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов", - йдеться у зведенні.

Крім того, як зазначили в Генштабі, значно деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів проведена примусова мобілізація на території ОРДЛО, незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів РФ.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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