Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсонской области оккупанты объявили мобилизацию и готовят "референдум" - Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 18:58
В Херсонской области оккупанты объявили мобилизацию и готовят референдум - Генштаб
NurPhoto via Getty Images

На оккупированной территории Херсонской области россияне объявили мобилизацию мужчин, а также планируют так называемый "референдум" и "перепись населения".

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена ​​мобилизация лиц мужского пола.

Реклама:

Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой Российской Федерацией части Херсонской области спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами".

Детали: В четверг россияне продолжали наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. В то же время не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города.

ВИДЕО ДНЯ

На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха не имеет.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории Беларуси. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Генштабе сообщили, что враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.

"По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов", - говорится в сводке.

Кроме того, как отметили в Генштабе, значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений проведенная принудительная мобилизация на территории ОРДЛО, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывшего на доукомплектование регулярных подразделений РФ.

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Все новости...
Реклама: