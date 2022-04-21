Російського командира полку Мєжуєва ліквідували, ще двоє його "колег" важко поранені

Українські захисники знищили підполковника армії РФ Дениса Мєжуєва, ще двоє окупантів зі складі керівництва того ж ж з’єднання – важко поранені й вивезені до Москви.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: 13 квітня у мережі з'явилася інформація про те, що командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу Росії підполковник Денис Мєжуєв вбитий на території України. Деякі ЗМІ називали дату ліквідації високопосадовця-окупанта – 11 квітня.

21 квітня у вечірньому зведенні Генштаб підтвердив, що Мєжуєва вбито, водночас ЗСУ не наводить деталей.

Дослівно: "Ворог продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці. За уточненими даними, захисниками та захисницями України був ліквідований підполковник Денис Мєжуєв. Також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні у Москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов".