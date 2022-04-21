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Российский командир полка Межуев был ликвидирован, еще двое его "коллег" ранены

Светлана КизиловаЧетверг, 21 апреля 2022, 19:33

Украинские защитники уничтожили подполковника армии РФ Дениса Межуева, еще двое оккупантов из состава руководства того же соединения – тяжело ранены и вывезены в Москву.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: 13 апреля в сети появилась информация о том, что командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа России подполковник Денис Межуев убит на территории Украины. Некоторые СМИ называли дату ликвидации оккупанта – 11 апреля.

21 апреля в вечерней сводке Генштаб подтвердил, что Межуев убит, в то же время ВСУ не приводит деталей.

Дословно: "Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике. По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения - полковник Харитонов и подполковник Смирнов".

 
скрин с сайта timenote.info

Темы: войнаРосcияУкраинаВооруженные силы
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