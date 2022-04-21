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Данія виділить близько $90 млн на зброю для України та очолить відновлення Миколаєва

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 19:33
Метте Фредеріксен, Bloomberg via Getty Images

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про збільшення військової допомоги Україні на 600 тисяч данських крон ($90 млн).

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Іспанії Педро Санчесом у Києві у четвер.

За її словами, Данія від початку військової агресії РФ підтримала Україну зброєю.

"Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну також у майбутньому. Тому я хотіла б поінформувати вас, президенте Зеленський, про новий внесок у 600 тисяч данських крон на зброю. Це підвищує загальний військовий внесок Данії до понад 1 млрд данських крон", - сказала Фредеріксен.

Данія також погодилася очолити процес повоєнного відновлення Миколаєва.

"Ми також хотіли б зробити інвестиції у довгострокове відновлення України. Коли ви зверталися до данського парламенту, президенте Зеленський, ви попросили Данію очолити відновлення Миколаєва. Сьогодні ми відповіли згодою на цю пропозицію, і ми з нетерпінням чекаємо на цю співпрацю з вами та іншими міжнародними партнерами", - заявила Фредеріксен.

Нагадаємо, прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що з Іспанії до Польщі вирушив корабель з новим вантажем озброєння для України.

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Теми: ДаніяМиколаїв
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