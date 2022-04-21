Дания выделит около $90 млн на оружие для Украины и возглавит восстановление Николаева

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила об увеличении военной помощи Украине на 600 тысяч датских крон ($90 млн).

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Испании Педро Санчесом в Киеве в четверг.

По ее словам, Дания изначально военной агрессии РФ поддержала Украину оружием.

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"Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я хотела бы проинформировать вас, президент Зеленский, о новом вкладе в 600 тысяч датских крон на оружие. Это повышает общий военный вклад Дании до более чем 1 млрд датских крон", - сказала Фредериксен.

Дания также согласилась возглавить процесс послевоенного обновления Николаева.

"Мы также хотели бы сделать инвестиции в долгосрочное восстановление Украины. Когда вы обращались в датский парламент, президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили согласием на это предложение, и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными. партнерами", - заявила Фредериксен.

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Напомним, премьер Испании Педро Санчес заявил, что из Испании в Польшу отправился корабль с новым грузом вооружения для Украины.