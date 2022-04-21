Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден оголосив нову міграційну програму для українців

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 20:03
Байден оголосив нову міграційну програму для українців
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден оголосив про нову ініціативу "Об'єднаємося для Україну" на підтримку українців, які прагнуть переїхати до США на тлі російського вторгнення.

Про це Байден заявив у четвер під час звернення щодо війни в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Я оголошую про програму "Об'єднаємося для України", нову програму, яка дозволить українцям, які шукають притулку, приїжджати прямо з Європи до Сполучених Штатів", - сказав Байден.

Реклама:

За його словами, ця нова програма доповнить існуючі правові можливості, доступні для українців, включаючи імміграційні візи та оформлення статусу біженця.

Він назвав програму доцільним каналом для безпечної легальної міграції з Європи до США для українців, зазначивши, що у цих мігрантів має бути спонсор із США, наприклад, сім'я чи неурядова організація.

"Ця програма буде швидкою, вона буде оптимізована і забезпечить дотримання Сполученими Штатами своїх зобов'язань перед народом України та відсутність необхідності перетину нашого південного кордону", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Байден також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів та анонсував, що США заборонять афілійованим з Росією кораблям заходити до американських портів.

Теми: СШАБайденбіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: