Байден оголосив нову міграційну програму для українців

Президент США Джо Байден оголосив про нову ініціативу "Об'єднаємося для Україну" на підтримку українців, які прагнуть переїхати до США на тлі російського вторгнення.

Про це Байден заявив у четвер під час звернення щодо війни в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Я оголошую про програму "Об'єднаємося для України", нову програму, яка дозволить українцям, які шукають притулку, приїжджати прямо з Європи до Сполучених Штатів", - сказав Байден.

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За його словами, ця нова програма доповнить існуючі правові можливості, доступні для українців, включаючи імміграційні візи та оформлення статусу біженця.

Він назвав програму доцільним каналом для безпечної легальної міграції з Європи до США для українців, зазначивши, що у цих мігрантів має бути спонсор із США, наприклад, сім'я чи неурядова організація.

"Ця програма буде швидкою, вона буде оптимізована і забезпечить дотримання Сполученими Штатами своїх зобов'язань перед народом України та відсутність необхідності перетину нашого південного кордону", - сказав він.

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Байден також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів та анонсував, що США заборонять афілійованим з Росією кораблям заходити до американських портів.