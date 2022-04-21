Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден объявил новую миграционную программу для украинцев

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 20:03
Байден объявил новую миграционную программу для украинцев
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден объявил о новой инициативе "Объединимся для Украины" в поддержку украинцев, стремящихся переехать в США на фоне российского вторжения.

Об этом Байден заявил в четверг во время обращения по поводу войны в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Я объявляю о программе "Объединимся для Украины", новой программе, которая позволит украинцам, которые ищут убежища, приезжать прямо из Европы в Соединенные Штаты", - сказал Байден.

Реклама:

По его словам, эта новая программа дополнит существующие правовые возможности, доступные украинцам, включая иммиграционные визы и оформление статуса беженца.

Он назвал программу целесообразным каналом для безопасной легальной миграции из Европы в США для украинцев, отметив, что у этих мигрантов должен быть спонсор из США, например семья или неправительственная организация.

"Эта программа будет быстрой, она будет оптимизирована и обеспечит соблюдение Соединенными Штатами своих обязательств перед народом Украины и отсутствие необходимости пересечения нашей южной границы", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Байден также объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 миллионов и анонсировал, что США запретят аффилированным с Россией кораблям заходить в американские порты.

Темы: СШАБайденбеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Все новости...
Реклама: