Байден объявил новую миграционную программу для украинцев

Президент США Джо Байден объявил о новой инициативе "Объединимся для Украины" в поддержку украинцев, стремящихся переехать в США на фоне российского вторжения.

Об этом Байден заявил в четверг во время обращения по поводу войны в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Я объявляю о программе "Объединимся для Украины", новой программе, которая позволит украинцам, которые ищут убежища, приезжать прямо из Европы в Соединенные Штаты", - сказал Байден.

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По его словам, эта новая программа дополнит существующие правовые возможности, доступные украинцам, включая иммиграционные визы и оформление статуса беженца.

Он назвал программу целесообразным каналом для безопасной легальной миграции из Европы в США для украинцев, отметив, что у этих мигрантов должен быть спонсор из США, например семья или неправительственная организация.

"Эта программа будет быстрой, она будет оптимизирована и обеспечит соблюдение Соединенными Штатами своих обязательств перед народом Украины и отсутствие необходимости пересечения нашей южной границы", - сказал он.

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Байден также объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 миллионов и анонсировал, что США запретят аффилированным с Россией кораблям заходить в американские порты.