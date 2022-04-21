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Дніпропетровщина: Ракетними ударами розтрощило залізничне полотно, є поранені

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 21:30
ілюстративне фото, Pixabay

Керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що у четвер ввечері російські війська завдали ракетного удару по залізниці у Новомосковському районі.

Джерело: Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Дніпропетровщина. 21 квітня. 19.55. У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі.

Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух".

Деталі: Пізніше Резніченко додав, що через ракетні удари по залізниці постраждали п’ятеро людей – двоє чоловіків та троє жінок. Всі вони перебувають у лікарні.

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Теми: Дніпропетровська областьвійназалізниця
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