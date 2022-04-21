Днепропетровщина: Ракетными ударами разбито железнодорожное полотно, есть пострадавшие

Руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что в четверг вечером российские войска нанесли ракетный удар по железной дороге в Новомосковском районе.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Днепропетровщина. Двадцать первое апреля. 19.55. У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение".

Детали: Позже Резниченко добавил, что из-за ракетных ударов по железной дороге пострадали пять человек – двое мужчин и три женщины. Все они находятся в больнице.