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Мішель пообіцяв важку зброю для України

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 20:20

Президент Європейської Ради Шарль Мішель визнав, що Євросоюз погодився закупати важку зброю для безоплатної передачі Україні.

Про це він заявив у інтерв’ю "Європейській правді" під час візиту до Києва.

Шарль Мішель розповів, що принципової згоди ЄС на постачання зброї для України вдалося досягти ще у лютому, хоча на початку переговорів він не був впевнений в успіху.

"Я чудово пам’ятаю, як за два дні після початку війни президент Зеленський зателефонував мені і попросив координувати  надання Україні зброї. Для ЄС це було дуже складне рішення, ми такого ще не робили. Але ми впоралися за кілька годин!", - зізнався він.

Президент Євроради, як відомо, очолює зустрічі глав держав та урядів Євросоюзу та відповідає за підготовку проектів рішень цього органу.

"За два місяці відтоді ми вже виділили (для безповоротних закупівель на потреби ЗСУ) 1,5 млрд євро через інструмент European Peace facility. І це – на додаток до підтримки від багатьох країн членів ЄС, що надходить на двосторонньому рівні. Та цієї допомоги недостатньо, ми маємо та будемо робити ще більше", - визнав політик.

Він також повідомив, що у ЄС з’явилося розуміння потреби постачання важкої зброї для України, але ці закупівлі не будуть анонсуватися.

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"Нам потрібно постачати вам важку зброю. Про це не буде дуже багато новин, через міркування безпеки. Але ми дотримуємося своїх зобов’язань поставити вам цю зброю. Це – перше. Це дуже важливо і дуже терміново", - заявив президент.

Також  президент Євроради заявив, що Україна точно переможе у війні з РФ.

Теми: ЄСзброя
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