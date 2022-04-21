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Мишель пообещал тяжелое оружие для Украины

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 20:20

Президент Европейского Совета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Об этом он заявил в интервью Европейской правде во время визита в Киев.

Шарль Мишель рассказал, что принципиальное согласие ЕС на поставку оружия для Украины удалось достичь еще в феврале, хотя в начале переговоров он не был уверен в успехе.

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"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились через несколько часов!", - признался. он.

Президент Евросовета возглавляет встречи глав государств и правительств Евросоюза и отвечает за подготовку проектов решений этого органа.

"За два месяца с тех пор мы уже выделили (для безвозвратных закупок на нужды ВСУ) 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility. И это – в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно , мы и будем делать еще больше", - признал политик.

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Он также сообщил, что у ЕС появилось понимание потребности поставки тяжелого оружия для Украины, но эти закупки не будут анонсироваться.

"Нам нужно поставлять вам тяжелое оружие. Об этом не будет очень много новостей, из-за соображений безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие. Это первое. Это очень важно и очень срочно", - заявил президент.

Также президент Евросовета заявил, что Украина точно победит в войне с РФ.

Подробнее смотрите в видеоинтервью "Тяжелое оружие, деньги, переговоры. Интервью об исторических для ЕС решениях", а также читайте в текстовой версии на сайте ЕвроПравды.

Темы: ЕСоружие
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