Зеленський попросив Португалію про "Леопарди" та іншу важку техніку

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Португалії з проханням передати Україні танки "Леопард", бронетранспортери та протикорабельні ракети "Гарпун" для захисту від російської агресії.

Виступ Зеленського цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Коли ми звертаємося до народів вільного світу, ми говоримо про прості та зрозумілі речі. Ми вимагаємо зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення.

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Танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун" – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу", - зазначив Зеленський у відеозверненні.

Він також заявив про необхідність посилення санкційного тиску на РФ і принципового рішення європейських компаній вийти з російського ринку.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності закриття всіх портів Португалії для російських суден, особливо тих, які росіяни намагаються сховати під чужими прапорами.

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Глава держави також звернувся з проханням підтримати повноправне членство України в ЄС та подякував португальцям за раніше надану допомогу.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив у вівторок, що його країна шукає способи поставити Україні протикорабельні ракети, зокрема, розглядає можливість встановити свої ракети Brimstone на транспортні засоби.