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Зеленский попросил Португалию о "Леопардах" и другом тяжелом вооружении

Четверг, 21 апреля 2022, 20:47

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Португалии с просьбой передать Украине танки "Леопард", бронетранспортеры и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты от российской агрессии.

Выступление Зеленского цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение.

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Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь в защите свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой оказать нам эту помощь", - отметил Зеленский в видеообращении.

Он также заявил о необходимости усиления санкционного давления на РФ и принципиального решения европейских компаний выйти из российского рынка.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость закрытия всех портов Португалии для российских судов, особенно тех, которые россияне пытаются спрятать под чужими флагами.

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Глава государства также обратился с просьбой поддержать полноправное членство Украины в ЕС и поблагодарил португальцев за ранее оказанную помощь.

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что его страна ищет способы поставить Украине противокорабельные ракеты, в частности рассматривает возможность установить свои ракеты Brimstone на транспортные средства.

Темы: ЗеленскийПортугалия
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