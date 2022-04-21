Зеленский попросил Португалию о "Леопардах" и другом тяжелом вооружении

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Португалии с просьбой передать Украине танки "Леопард", бронетранспортеры и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты от российской агрессии.

Выступление Зеленского цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение.

Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь в защите свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой оказать нам эту помощь", - отметил Зеленский в видеообращении.

Он также заявил о необходимости усиления санкционного давления на РФ и принципиального решения европейских компаний выйти из российского рынка.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость закрытия всех портов Португалии для российских судов, особенно тех, которые россияне пытаются спрятать под чужими флагами.

Глава государства также обратился с просьбой поддержать полноправное членство Украины в ЕС и поблагодарил португальцев за ранее оказанную помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что его страна ищет способы поставить Украине противокорабельные ракеты, в частности рассматривает возможность установить свои ракеты Brimstone на транспортные средства.