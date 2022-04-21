Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский попросил Португалию о "Леопардах" и другом тяжелом вооружении

Четверг, 21 апреля 2022, 20:47

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Португалии с просьбой передать Украине танки "Леопард", бронетранспортеры и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты от российской агрессии.

Выступление Зеленского цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение.

Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь в защите свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой оказать нам эту помощь", - отметил Зеленский в видеообращении.

Он также заявил о необходимости усиления санкционного давления на РФ и принципиального решения европейских компаний выйти из российского рынка.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость закрытия всех портов Португалии для российских судов, особенно тех, которые россияне пытаются спрятать под чужими флагами.

Глава государства также обратился с просьбой поддержать полноправное членство Украины в ЕС и поблагодарил португальцев за ранее оказанную помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что его страна ищет способы поставить Украине противокорабельные ракеты, в частности рассматривает возможность установить свои ракеты Brimstone на транспортные средства.

Темы: ЗеленскийПортугалия
Главное сегодня

Киевщина: восстановлено 11 мостов, еще на 15 идет работа по открытию переправ

ФСБ слушало звонки полицейского, рассказывавшего по телефону, что в Украине "фашистов нет"

Украина и РФ провели раунд переговоров, а Лавров говорит, что они "застопорились"

Резников обвинил ООН в попустительстве преступлениям России

Главу ОТГ в Херсонской области освободили из плена: "немного помят, но жив"

видео"Ядерный терроризм": над АЭС пролетела российская крылатая ракета

Все новости...
Зеленский
Зеленский о военной деблокаде Мариуполя: "Мы готовимся, но нужно оружие"
Зеленский отреагировал на слова Шойгу о "захвате Мариуполя"
Политика во время войны: как Зеленский уничтожает конкурентов
Последние новости
20:09
Крейсер "Москва" занесли в реестр подводного культурного наследия Украины
20:03
США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
20:00
Украина получит 500 миллионов долларов безвозвратной помощи от США
19:54
Военным РФ угрожают за отказ воевать, но дела не возбуждают – росСМИ
19:49
ФОТОХарьков: задержали коллаборантку, сдававшую позиции ВСУ российским оккупантам
19:44
НБУ разрешил осуществлять ряд страховых выплат за границей
19:40
Украина официально предложила ЕС прекратить импорт энергоресурсов из РФ
19:36
Генсек ООН примут в Кремле. Киев ищет для него время
19:35
Киевщина: восстановлено 11 мостов, еще на 15 идет работа по открытию переправ
19:17
Бывшие владельцы ПриватБанка продолжают судиться за здание главного офиса
Все новости...