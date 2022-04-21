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Відбудова України з допомогою ЄС має розпочатися до завершення війни – Мішель

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 20:58
Відбудова України з допомогою ЄС має розпочатися до завершення війни – Мішель
ШАРЛЬ МІШЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що допомога Україна на повоєнну відбудову має використовуватися ще до завершення бойових дій.

Про це він заявив у інтерв’ю "Європейській правді" під час візиту до Києва.

Мішель запевнив, що лідери держав-членів ЄС будуть допомагати у відновленні держави. "Ми готові у це інвестувати", - заявив він.

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Президент Євроради також прокоментував ідею Володимира Зеленського про те, щоби розпочати відбудову якнайшвидше, та погодився з нею.

"Він правий, і українська влада права, коли вона хоче діяти швидко, коли вона не хоче чекати. Україна може розраховувати на мою підтримку та на підтримку Євросоюзу", - наголосив політик.

Серед ініціатив, які можуть бути використані для фінансування цих видатків, Мішель виділив ідею створити "трастовий фонд солідарності". "Його можна використати не лише для відбудови, він знадобиться Україні для здійснення соціальних виплат, але також для відбудови країни. Я відчуваю значну підтримку цієї ідеї у світовій спільноті", - заявив президент ЄвроРади, підтримавши швидкий запуску цього фонду.

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Також  Мішель заявив, що Україна точно переможе у війні з РФ.

Детальніше дивіться у відеоінтерв’ю "Важка зброя, гроші, переговори. Інтерв’ю про історичні для ЄС рішення", а також читайте у текстовій версії на сайті ЄвроПравди.

Теми: ЄС
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