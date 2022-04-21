Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Восстановление Украины с помощью ЕС должно начаться до завершения войны – Мишель

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 20:58
ШАРЛЬ МИШЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что помощь Украине на послевоенное восстановление должна использоваться еще до завершения боевых действий.

Об этом он заявил в интервью Европейской правде во время визита в Киев.

Мишель заверил, что лидеры государств-членов ЕС будут помогать в восстановлении государства. "Мы готовы в это инвестировать", – заявил он.

Президент Евросовета также прокомментировал идею Владимира Зеленского о том, чтобы начать восстановление как можно быстрее и согласился с ним.

"Он прав, и украинская власть права, когда она хочет действовать быстро, когда она не хочет ждать. Украина может рассчитывать на мою поддержку и поддержку Евросоюза", - подчеркнул политик.

Среди инициатив, которые могут использоваться для финансирования этих расходов, Мишель выделил идею создать "трастовой фонд солидарности". "Его можно использовать не только для восстановления, он понадобится Украине для осуществления социальных выплат, но также для восстановления страны. Я чувствую значительную поддержку этой идеи в мировом сообществе", - заявил президент Евросовета, поддержав скорый запуск этого фонда.

Также Мишель заявил, что Украина точно выиграет в войне с РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее смотрите в видеоинтервью "Тяжелое оружие, деньги, переговоры. Интервью об исторических для ЕС решениях", а также читайте в текстовой версии на сайте ЕвроПравды.

Темы: ЕС
Главное сегодня

Киевщина: восстановлено 11 мостов, еще на 15 идет работа по открытию переправ

ФСБ слушало звонки полицейского, рассказывавшего по телефону, что в Украине "фашистов нет"

Украина и РФ провели раунд переговоров, а Лавров говорит, что они "застопорились"

Резников обвинил ООН в попустительстве преступлениям России

Главу ОТГ в Херсонской области освободили из плена: "немного помят, но жив"

видео"Ядерный терроризм": над АЭС пролетела российская крылатая ракета

Все новости...
ЕС
Мишель пообещал тяжелое оружие для Украины
Друзья в ЕС готовы помогать движению Украины, сейчас исторический момент – Зеленский
Еврокомиссия предоставит мнение о кандидатском статусе Украины до конца июня
Последние новости
20:15
В Ирпене россияне на виду у девушки изнасиловали маму и младшую сестру. Обе погибли
20:09
Крейсер "Москва" занесли в реестр подводного культурного наследия Украины
20:03
США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
20:00
Украина получит 500 миллионов долларов безвозвратной помощи от США
19:54
Военным РФ угрожают за отказ воевать, но дела не возбуждают – росСМИ
19:49
ФОТОХарьков: задержали коллаборантку, сдававшую позиции ВСУ российским оккупантам
19:44
НБУ разрешил осуществлять ряд страховых выплат за границей
19:40
Украина официально предложила ЕС прекратить импорт энергоресурсов из РФ
19:36
Генсек ООН примут в Кремле. Киев ищет для него время
19:35
Киевщина: восстановлено 11 мостов, еще на 15 идет работа по открытию переправ
Все новости...