Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Восстановление Украины с помощью ЕС должно начаться до завершения войны – Мишель

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 20:58
Восстановление Украины с помощью ЕС должно начаться до завершения войны – Мишель
ШАРЛЬ МИШЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что помощь Украине на послевоенное восстановление должна использоваться еще до завершения боевых действий.

Об этом он заявил в интервью Европейской правде во время визита в Киев.

Мишель заверил, что лидеры государств-членов ЕС будут помогать в восстановлении государства. "Мы готовы в это инвестировать", – заявил он.

Реклама:

Президент Евросовета также прокомментировал идею Владимира Зеленского о том, чтобы начать восстановление как можно быстрее и согласился с ним.

"Он прав, и украинская власть права, когда она хочет действовать быстро, когда она не хочет ждать. Украина может рассчитывать на мою поддержку и поддержку Евросоюза", - подчеркнул политик.

Среди инициатив, которые могут использоваться для финансирования этих расходов, Мишель выделил идею создать "трастовой фонд солидарности". "Его можно использовать не только для восстановления, он понадобится Украине для осуществления социальных выплат, но также для восстановления страны. Я чувствую значительную поддержку этой идеи в мировом сообществе", - заявил президент Евросовета, поддержав скорый запуск этого фонда.

ВИДЕО ДНЯ

Также Мишель заявил, что Украина точно выиграет в войне с РФ.

Подробнее смотрите в видеоинтервью "Тяжелое оружие, деньги, переговоры. Интервью об исторических для ЕС решениях", а также читайте в текстовой версии на сайте ЕвроПравды.

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Все новости...
Реклама: