Росія перекинула в Україну ще більше тактичних груп, наразі їх 85 – CNN
Росія продовжує розгортання батальйонних тактичних груп в Україні, їхня загальна кількість досягла 85, за добу в Україну зайшли 3 БТГ РФ.
Джерело: CNN
Деталі: Високопоставлений представник міноборони США повідомив, що Росія продовжує нарощувати свої сили всередині України, переорієнтуючись на схід.
РФ вдалося перекинути ще три батальйонні тактичні групи з 20 квітня, внаслідок чого загальна кількість російських тактичних груп в Україні досягла 85.
Таким чином, загальна кількість БТГ, перекинутих за останній тиждень до України, досягла 20.
За словами чиновника, більша частина БТГ, що прибувають в Україну, "ідуть в регіон Донбасу".
Пряма мова: "Більшість із них, які ми все ще оцінюємо, прямують у регіон Донбасу, але я попереджаю, що ми не знаємо точно, де який підрозділ знаходиться у конкретний день".
Передісторія:
- За інформацією, яку публікують західні ЗМІ, РФ хотіла б зібрати на сході України у 5 разів більше окупантів, ніж українських захисників.
- Чисельність російської БТГ приблизно 1000 окупантів.
- Українських захисників на сході України, за словами президента Володимира Зеленського, більше 40 тисяч.
- Щоб збільшити свою присутність росіяни мобілізують чоловіків в ОРДЛО. За даними української розвідки, росіяни планують мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України, зокрема на Херсонщині. Також в РФ пропонують короткострокові контракти від 3 місяців до 1 року для участі на війні з Україною.