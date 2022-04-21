Росія перекинула в Україну ще більше тактичних груп, наразі їх 85 – CNN

Росія продовжує розгортання батальйонних тактичних груп в Україні, їхня загальна кількість досягла 85, за добу в Україну зайшли 3 БТГ РФ.

Джерело: CNN

Деталі: Високопоставлений представник міноборони США повідомив, що Росія продовжує нарощувати свої сили всередині України, переорієнтуючись на схід.

РФ вдалося перекинути ще три батальйонні тактичні групи з 20 квітня, внаслідок чого загальна кількість російських тактичних груп в Україні досягла 85.

Таким чином, загальна кількість БТГ, перекинутих за останній тиждень до України, досягла 20.

За словами чиновника, більша частина БТГ, що прибувають в Україну, "ідуть в регіон Донбасу".

Пряма мова: "Більшість із них, які ми все ще оцінюємо, прямують у регіон Донбасу, але я попереджаю, що ми не знаємо точно, де який підрозділ знаходиться у конкретний день".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: