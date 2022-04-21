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РФ перебросила в Украину еще больше тактических групп, в настоящее время их 85 – CNN

Мазуренко Алена Четверг, 21 апреля 2022, 21:14
фото: со страницы ФБ Генштаба

Россия продолжает развертывание батальонных тактических групп в Украине их общее количество достигло 85, за сутки в Украину зашли 3 БТГ РФ. 

Источник: CNN

Детали: Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил, что Россия продолжает наращивать свои силы внутри Украины, переориентируясь на восток.

РФ удалось перекинуть еще три батальонные тактические группы со 20 апреля, в результате чего общее количество российских батальонных тактических групп в Украине достигло 85.

Таким образом, общее количество БТГ, перекинутых за последнюю неделю в Украину, достигло 20.

По словам чиновника, большая часть добавляемых в Украину БТГ "уходит в регион Донбасса".

Прямая речь: "Большинство из них, которые мы все еще оцениваем, направляются в регион Донбасса, но я предупреждаю об этом, говоря, что мы не знаем, мы не знаем точно, где какое подразделение находится в конкретный день".

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Предыстория:

  • По информации, публикуемой западными СМИ, РФ хотела бы собрать на востоке Украины в 5 раз больше оккупантов, чем украинских защитников.
  • Численность российской БТГ примерно 1000 оккупантов.
  • Украинских защитников на востоке Украины, по словам президента Владимира Зеленского, больше 40 тысяч.
  • Чтобы увеличить свое присутствие, россияне мобилизуют мужчин в ОРДЛО. По данным украинской разведки, россияне планируют мобилизацию на временно захваченных территориях Украины, в частности, в Херсонской области. Также в РФ предлагают краткосрочные контракты в армии от 3 месяцев до 1 года для участия в войне с Украиной.

Темы: РосcияДонбассоружиевойна
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