Пентагон: Україна має на фронті більше танків, ніж РФ
За словами високопоставленого представника оборони США, українські війська мають на фронті більше танків, ніж росіяни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Post.
"Зараз українці мають більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник на умовах анонімності.
Як повідомив чиновник, поставлені з Європи танки Т-72 змінили баланс на користь України.
Поки що єдиною країною, яка офіційно оголосила про передачу цих машин, є Чехія, хоча Пентагон раніше пропонував зробити це й іншим країнам.
Як зазначається, порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на Донбасі та уздовж південного узбережжя.
Але перевага України в танках — бронетехніці, яка є потужним інструментом у наземних боях — є примітним моментом, оскільки союзники об’єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.
Українські війська пошкодили частину російської бронетехніки, ще частина перебуває в занедбаному стані.
Чиновник зазначив, що близько двох десятків російських батальйонних тактичних груп переобладнаються та поповнюються. Незрозуміло, яка загальна кількість танків у кожної зі сторін і чи зможуть спроби РФ змінити баланс танків, задіяних в Україні, на користь Москви.
Як повідомлялося, Росія продовжує нарощувати свої сили всередині України, додавши відучора ще три батальйонні тактичні групи, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр в Україні досягла 85.