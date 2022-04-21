Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Україна має на фронті більше танків, ніж РФ

Четвер, 21 квітня 2022, 21:40

За словами високопоставленого представника оборони США, українські війська мають на фронті більше танків, ніж росіяни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Post.

"Зараз українці мають більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Реклама:

Як повідомив чиновник, поставлені з Європи танки Т-72 змінили баланс на користь України.

Поки що єдиною країною, яка офіційно оголосила про передачу цих машин, є Чехія, хоча Пентагон раніше пропонував зробити це й іншим країнам.

Як зазначається, порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на Донбасі та уздовж південного узбережжя.

ВІДЕО ДНЯ

Але перевага України в танках — бронетехніці, яка є потужним інструментом у наземних боях — є примітним моментом, оскільки союзники об’єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.

Українські війська пошкодили частину російської бронетехніки, ще частина перебуває в занедбаному стані.

Чиновник зазначив, що близько двох десятків російських батальйонних тактичних груп переобладнаються та поповнюються. Незрозуміло, яка загальна кількість танків у кожної зі сторін і чи зможуть спроби РФ змінити баланс танків, задіяних в Україні, на користь Москви.

Як повідомлялося, Росія продовжує нарощувати свої сили всередині України, додавши відучора ще три батальйонні тактичні групи, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр в Україні досягла 85.

Теми: війназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: