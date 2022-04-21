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Пентагон: Україна має на фронті більше танків, ніж РФ

Четвер, 21 квітня 2022, 21:40

За словами високопоставленого представника оборони США, українські війська мають на фронті більше танків, ніж росіяни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Post.

"Зараз українці мають більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Як повідомив чиновник, поставлені з Європи танки Т-72 змінили баланс на користь України.

Поки що єдиною країною, яка офіційно оголосила про передачу цих машин, є Чехія, хоча Пентагон раніше пропонував зробити це й іншим країнам.

Як зазначається, порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на Донбасі та уздовж південного узбережжя.

Але перевага України в танках — бронетехніці, яка є потужним інструментом у наземних боях — є примітним моментом, оскільки союзники об’єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.

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Українські війська пошкодили частину російської бронетехніки, ще частина перебуває в занедбаному стані.

Чиновник зазначив, що близько двох десятків російських батальйонних тактичних груп переобладнаються та поповнюються. Незрозуміло, яка загальна кількість танків у кожної зі сторін і чи зможуть спроби РФ змінити баланс танків, задіяних в Україні, на користь Москви.

Як повідомлялося, Росія продовжує нарощувати свої сили всередині України, додавши відучора ще три батальйонні тактичні групи, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр в Україні досягла 85.

Теми: війназброя
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