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Пентагон: Украина имеет на фронте больше танков, чем РФ

Четверг, 21 апреля 2022, 21:40

По словам высокопоставленного представителя обороны США, у украинских войск на фронте больше танков, чем у россиян.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Washington Post.

"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян… и они, несомненно, имеют право их использовать", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Как сообщил чиновник, поставленные из Европы танки Т-72 изменили баланс в пользу Украины.

Пока единственной страной, официально объявившей о передаче этих машин, является Чехия, хотя Пентагон ранее предлагал сделать это и другим странам.

Как отмечается, сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором, у которой сторона имеет преимущество, поскольку Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на Донбассе и вдоль южного побережья.

Но преимущество Украины в танках — бронетехнике, которая является мощным инструментом в наземных боях, — примечательный момент, поскольку союзники объединяют ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение.

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Украинские войска повредили часть российской бронетехники, часть находится в заброшенном состоянии.

Чиновник отметил, что около двух десятков российских батальонных тактических групп переоснащаются и пополняются. Непонятно, как общее количество танков у каждой из сторон и смогут ли попытки РФ изменить баланс танков, задействованных в Украине, в пользу Москвы.

Как сообщалось, Россия продолжает наращивать свои силы внутри Украины, добавив со вчерашнего дня еще три батальонные тактические группы, в результате чего общее количество российских БТГр в Украине достигло 85.

Темы: войнаоружие
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