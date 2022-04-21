Італійська ENI підписала угоду з Конго для заміни російського газу

Італійська енергетична компанія ENI підписала угоду з Республікою Конго про збільшення видобутку та постачання природного газу в Італію в рамках європейських кроків щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Угода, підписана в четвер, є доповненням до останніх угод щодо збільшення виробництва та поставок з Алжиру та Анголи.

Зараз Італія отримує близько 38% свого природного газу з Росії і підписала угоди про заміну приблизно половини.

Нова угода, підписана в Конго, передбачає новий проєкт зі зрідженого природного газу, який, як очікується, буде запущений наступного року з потужністю до 4,5 мільярдів кубометрів на рік для експорту.

ENI заявила, що також погодилася підтримати проєкти сталої енергетики в цій центральноафриканській країні.

Як повідомялялося, Італія домовилася із Анголою про збільшення постачання газу. Ця угода має дозволити якнайшвидше обмежити закупівлі російського газу.