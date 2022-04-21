Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Італійська ENI підписала угоду з Конго для заміни російського газу

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 22:05

Італійська енергетична компанія ENI підписала угоду з Республікою Конго про збільшення видобутку та постачання природного газу в Італію в рамках європейських кроків щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Угода, підписана в четвер, є доповненням до останніх угод щодо збільшення виробництва та поставок з Алжиру та Анголи. 

Зараз Італія отримує близько 38% свого природного газу з Росії і підписала угоди про заміну приблизно половини.

Нова угода, підписана в Конго, передбачає новий проєкт зі зрідженого природного газу, який, як очікується, буде запущений наступного року з потужністю до 4,5 мільярдів кубометрів на рік для експорту. 

ENI заявила, що також погодилася підтримати проєкти сталої енергетики в цій центральноафриканській країні.

Як повідомялялося, Італія домовилася із Анголою про збільшення постачання газу. Ця угода має дозволити якнайшвидше обмежити закупівлі російського газу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІталіягазРосія
Головне сьогодні

Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні

Вперше за два десятиліття Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Зведення Генштабу: Окупанти заборонять виїзд з Криму, щоб не зірвався весняний призов

РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав

Швейцарія буде розподіляти українських біженців по кантонах

Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент

Усі новини...
Італія
Італія вважає, що ЄС може швидше скоротити енергетичну залежність від Росії
Прем’єр Італії не бачить загроз для країни у разі проблем з постачанням російського газу
Італійський прем’єр просив Путіна зустрітися із Зеленським, той відповів "Ще не час" 
Останні новини
09:43
Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, половина з них вже працюють
09:40
Війна почалася о 3:40, Зеленський у білій сорочці сказав: "Будемо боротися" – Данілов
09:28
У п'ятницю "зелених" коридорів не буде через небезпеку на маршрутах - міністр
09:27
Шмигаль: На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів
09:27
У Німеччині діють представники 14 країн, які координують поставки зброї Україні - NYT
09:25
Британська розвідка дізналась, що може стояти за відмовою Путіна штурмувати "Азовсталь"
09:16
Регіони: зберігається напруга на Донбасі, Херсонщині загрожує гуманітарна катастрофа
09:04
Західні міністри оборони проведуть стратегічну зустріч щодо підтримки України
08:57
Луганщина: по сімох будинках влучили снаряди росіян, поранено чотирьох людей
08:41
Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні
Усі новини...