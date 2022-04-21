Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Итальянская ENI подписала соглашение с Конго для замены российского газа

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 22:05

Итальянская энергетическая компания ENI подписала соглашение с Республикой Конго об увеличении добычи и поставках природного газа в Италию в рамках европейских шагов по уменьшению зависимости от российских энергоносителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Соглашение, подписанное в четверг, является дополнением к последним соглашениям по увеличению производства и поставок из Алжира и Анголы.

Реклама:

Сейчас Италия получает около 38% своего природного газа из России и уже подписала соглашения о замене примерно половины.

Новое соглашение, подписанное в Конго, предусматривает новый проект по сжиженному природному газу, который, как ожидается, будет запущен в следующем году с мощностью до 4,5 миллиарда кубометров в год для экспорта.

ENI заявила, что также согласилась поддержать проекты устойчивой энергетики в этой центральноафриканской стране.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Италия договорилась с Анголой об увеличении поставок газа. Это соглашение должно позволить как можно быстрее ограничить закупки российского газа.

Темы: ИталиягазРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Италия
В Италии заявили об отсутствии желаемых результатов от участия в торговой инициативе Китая
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Последние новости
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Все новости...
Реклама: