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Итальянская ENI подписала соглашение с Конго для замены российского газа

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 22:05

Итальянская энергетическая компания ENI подписала соглашение с Республикой Конго об увеличении добычи и поставках природного газа в Италию в рамках европейских шагов по уменьшению зависимости от российских энергоносителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Соглашение, подписанное в четверг, является дополнением к последним соглашениям по увеличению производства и поставок из Алжира и Анголы.

Сейчас Италия получает около 38% своего природного газа из России и уже подписала соглашения о замене примерно половины.

Новое соглашение, подписанное в Конго, предусматривает новый проект по сжиженному природному газу, который, как ожидается, будет запущен в следующем году с мощностью до 4,5 миллиарда кубометров в год для экспорта.

ENI заявила, что также согласилась поддержать проекты устойчивой энергетики в этой центральноафриканской стране.

Как сообщалось, Италия договорилась с Анголой об увеличении поставок газа. Это соглашение должно позволить как можно быстрее ограничить закупки российского газа.

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Темы: ИталиягазРосcия
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