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Заступниця держсекретаря США: Путін зазнає провалу в Україні і стає ізгоєм

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 22:49

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила в четвер, що президент РФ Владімір Путін зазнає стратегічного провалу внаслідок свого вторгнення в Україну.

Про це вона сказала на заході аналітичного центру "Друзі Європи" в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Те, чого ми прагнемо, - це стратегічний провал Владіміра Путіна та Кремля. І я вважаю, що це вже відбувається, хоч би що трапилося… Україна виживе", - сказала Шерман.

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Вона згадала про економічні санкції та експортний контроль, які були запроваджені Сполученими Штатами, Європейським союзом, Великою Британією, Японією та іншими союзниками після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Путіну загрожує стратегічний провал через санкції, які були введені, через їхні довгострокові наслідки", - сказала Шерман.

Вона наголосила, що санкції та експортний контроль щодо Росії матимуть "довгий хвіст", та висловила сподівання, що Китай візьме до уваги єдність Заходу.

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"У нас є сотні американських компаній, які буквально пішли з Росії, і вони не повертаються. Тож хвіст тут дуже довгий. Буде стратегічний провал. Путін став ізгоєм у світі", - сказала вона.

Шерман також зазначила, що якщо Європейський Союз вирішить запровадити санкції проти Росії щодо нафти та газу, Сполучені Штати прагнутимуть уникнути будь-якого підвищення цін, яке б допомогло фінансовому становищу Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив у четвер, що США надсилають Україні додатковий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, включаючи десятки гаубиць, тактичних безпілотників та 144 000 одиниць боєприпасів.

Теми: США
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