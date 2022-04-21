Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Замгоссекретаря США: Путин терпит неудачу в Украине и становится изгоем

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 22:49

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в четверг, что президент РФ Владимир Путин переживает стратегический провал в результате своего вторжения в Украину.

Об этом она сказала на мероприятии аналитического центра "Друзья Европы" в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"То, к чему мы стремимся, - это стратегический провал Владимира Путина и Кремля. И я считаю, что это уже происходит, что бы ни случилось... Украина выживет", - сказала Шерман.

Реклама:

Она упомянула об экономических санкциях и экспортном контроле, введенных Соединенными Штатами, Европейским союзом, Великобританией, Японией и другими союзниками после вторжения России в Украину 24 февраля.

"Путину грозит стратегический провал из-за введенных санкций из-за их долгосрочных последствий", - сказала Шерман.

Она подчеркнула, что санкции и экспортный контроль в отношении России будут иметь "длинный хвост", и выразила надежду, что Китай примет во внимание единство Запада.

ВИДЕО ДНЯ

"У нас есть сотни американских компаний, которые буквально ушли из России, и они не возвращаются. Так что хвост здесь очень длинный. Будет стратегический провал. Путин стал изгоем в мире", - сказала она.

Шерман также отметила, что если Европейский Союз решит ввести санкции против России по нефти и газу, Соединенные Штаты будут стремиться избежать любого повышения цен, которое помогло бы финансовому положению России.

Напомним, президент США Джо Байден объявил в четверг, что США посылают Украине дополнительный пакет помощи на 800 миллионов долларов, включая десятки гаубиц, тактических беспилотников и 144 000 единиц боеприпасов.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Все новости...
Реклама: