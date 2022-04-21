Замгоссекретаря США: Путин терпит неудачу в Украине и становится изгоем

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в четверг, что президент РФ Владимир Путин переживает стратегический провал в результате своего вторжения в Украину.

Об этом она сказала на мероприятии аналитического центра "Друзья Европы" в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"То, к чему мы стремимся, - это стратегический провал Владимира Путина и Кремля. И я считаю, что это уже происходит, что бы ни случилось... Украина выживет", - сказала Шерман.

Она упомянула об экономических санкциях и экспортном контроле, введенных Соединенными Штатами, Европейским союзом, Великобританией, Японией и другими союзниками после вторжения России в Украину 24 февраля.

"Путину грозит стратегический провал из-за введенных санкций из-за их долгосрочных последствий", - сказала Шерман.

Она подчеркнула, что санкции и экспортный контроль в отношении России будут иметь "длинный хвост", и выразила надежду, что Китай примет во внимание единство Запада.

"У нас есть сотни американских компаний, которые буквально ушли из России, и они не возвращаются. Так что хвост здесь очень длинный. Будет стратегический провал. Путин стал изгоем в мире", - сказала она.

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Шерман также отметила, что если Европейский Союз решит ввести санкции против России по нефти и газу, Соединенные Штаты будут стремиться избежать любого повышения цен, которое помогло бы финансовому положению России.

Напомним, президент США Джо Байден объявил в четверг, что США посылают Украине дополнительный пакет помощи на 800 миллионов долларов, включая десятки гаубиц, тактических беспилотников и 144 000 единиц боеприпасов.