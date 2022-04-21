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Україна хоче повноцінно вступити в ЄС у 2024 році – міністр економіки

Мазуренко Альона Четвер, 21 квітня 2022, 23:09

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко вважає, що Україна має повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році. 

Джерело: Свириденко у колонці для "УП" "Як буде відновлюватися Україна?"

Пряма мова: "Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана.

Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи". 

Деталі: Міністр додала, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу вже у 2024 році.

Також, за словами Свириденко, Україні важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури за 24 місяці.

Крім того, українська сторона буде наполягати на тому, щоб РФ заплатила за всі руйнування, які спричинила. 

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Пряма мова: "Порушення норм міжнародного права з боку РФ є настільки значущими, що заморожені активи мають бути конфісковані.

Ми працюємо над тим, аби держави, які заморозили активи РФ, також зняли імунітети, які ще захищають ці активи, і спрямовували ці кошти на відновлення України".

Деталі: Також в Україні пропонують впровадити спеціальне імпортне мито на всі товари та послуги з РФ для тих економік, які з різних причин не готові впровадити цілковите ембарго.

Пряма мова: "Враховуючи, що РФ постачає в основному біржові товари, таке мито не обтяжить покупця, а країна-агресор знизить ціну постачання на його розмір. Зібрані таким чином кошти можуть перераховуватись Україні для фінансування відновлювальних проектів". 

Нагадаємо: 

  • Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і вже працює над другою частиною.
  • 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва  офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.
  • 28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Знати більше: Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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