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Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году – министр экономики

Мазуренко Алена Четверг, 21 апреля 2022, 23:09

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году.

Источник: Свириденко в колонке для "УП" "Как будет восстанавливаться Украина?"

Прямая речь: "Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана.

Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы".

Детали: Министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.

Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.

Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы РФ заплатила за все разрушения в Украине.

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Прямая речь: "Нарушения норм международного права со стороны РФ настолько значимы, что замороженные активы должны быть конфискованы.

Мы работаем над тем, чтобы государства, заморозившие активы РФ, также сняли иммунитеты, еще защищающие эти активы, и направляли эти средства на восстановление Украины".

Детали: Также в Украине предлагают внедрить специальную импортную пошлину на все товары и услуги из РФ для тех экономик, которые по разным причинам не готовы внедрить полное эмбарго.

Прямая речь: "Учитывая, что РФ поставляет в основном биржевые товары, такая пошлина не обременит покупателя, а страна-агрессор снизит цену поставки на его размер. Собранные таким образом средства могут перечисляться Украине для финансирования возобновляемых проектов".

Напомним: 

  • Украина передала Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей возможности получить статус кандидата в члены ЕС и уже работает над второй частью.
  • 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
  • Тогда Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю.
  • 28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что Евросоюз, учитывая обстоятельства, сможет быстро начатую процедуру.

Узнать больше: Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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