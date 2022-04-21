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Харківщину за день обстрілювали близько 50 разів – ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 23:10
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Протягом четверга на Харківщині зафіксували близько 50 російських обстрілів із артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Протягом дня російські окупаційні війська проводили артилерійські обстріли як по самому Харкову, так і в межах області.

Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ".

Деталі: У Харкові та районі 2 людей дістали поранень.

Синєгубов також підтвердив, що внаслідок влучання снаряду в автомобіль 2 цивільних загинули на місці.

Голова ОВА повідомив, що в області ЗСУ тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку.

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Протиповітряна оборона ЗСУ у четвер знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35, а також збила безпілотний літальний апарат.

Теми: Харківвійна
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