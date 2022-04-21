Харьковщину за день обстреливали около 50 раз – ОВА

В течение четверга в Харьковской области зафиксировали около 50 российских обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "В течение дня российские оккупационные войска производили артиллерийские обстрелы как по самому Харькову, так и в пределах области.

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Силы обороны зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и РСЗО".

Детали: В Харькове и районе 2 человека получили ранения.

Синегубов также подтвердил, что в результате попадания снаряда в автомобиль 2 гражданских погибли на месте.

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Глава ОВА сообщил, что в области ВСУ держат позиции. Активные бои ведутся в Изюмском направлении.

Противовоздушная оборона ВСУ в четверг уничтожила два вражеских самолета: Су-34 и Су-35, а также сбила беспилотный летательный аппарат.