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Харьковщину за день обстреливали около 50 раз – ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 23:10
Олег Синегубов, фото с Facebook

В течение четверга в Харьковской области зафиксировали около 50 российских обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "В течение дня российские оккупационные войска производили артиллерийские обстрелы как по самому Харькову, так и в пределах области.

Силы обороны зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и РСЗО".

Детали: В Харькове и районе 2 человека получили ранения.

Синегубов также подтвердил, что в результате попадания снаряда в автомобиль 2 гражданских погибли на месте.

Глава ОВА сообщил, что в области ВСУ держат позиции. Активные бои ведутся в Изюмском направлении.

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Противовоздушная оборона ВСУ в четверг уничтожила два вражеских самолета: Су-34 и Су-35, а также сбила беспилотный летательный аппарат.

Темы: Харьковвойна
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