Українцям, що виїхали за кордон без документів, оформлять бекоштовну посвідку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.
Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - розповів міністр.
Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр без уточнення деталей.
Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.
"Європейська правда" детально описувала алгоритм дій для виготовлення цього документа.