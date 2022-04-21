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Українцям, що виїхали за кордон без документів, оформлять бекоштовну посвідку

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 23:24

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.

Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - розповів міністр.

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Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр без уточнення деталей.

Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.

"Європейська правда" детально описувала алгоритм дій для виготовлення цього документа. 

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Теми: ЄСбіженці
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