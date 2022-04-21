Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українцям, що виїхали за кордон без документів, оформлять бекоштовну посвідку

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 23:24

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.

Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - розповів міністр.

Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр без уточнення деталей.

Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.

"Європейська правда" детально описувала алгоритм дій для виготовлення цього документа. 

Теми: ЄСбіженці
Головне сьогодні

Війна почалася о 3:40, Зеленський у білій сорочці сказав: "Будемо боротися" – Данілов

Шмигаль: На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів

Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні

Вперше за два десятиліття Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Зведення Генштабу: Окупанти заборонять виїзд з Криму, щоб не зірвався весняний призов

РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав

Усі новини...
ЄС
Україна хоче повноцінно вступити в ЄС у 2024 році – міністр економіки
Відбудова України з допомогою ЄС має розпочатися до завершення війни – Мішель
Мішель пообіцяв важку зброю для України
Останні новини
10:52
відеоСлов’янськ обстріляли касетними бомбами – мерія закликає евакуюватися
10:25
ДБР арештувало понад 200 мільйонів екснардепа з когорти Януковича
10:20
Олексій Данілов: Я не вірю в жоден мирний договір з Росією
10:19
У Запорізькій області впав літак АН-26 – є постраждалі
10:18
Стало відомо, як відбувалась доставка необхідного у Маріуполь
10:17
Декілька Путінських друзів "зникли зі сцени" від початку війни – ЗМІ
09:49
Втрати російської армії в Україні перевалили за 21 тисячу вояк - Генштаб
09:44
Війна: зростає кількість поранених росіянами дітей, вбито щонайменше 208
09:43
Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, половина з них вже працюють
09:40
Війна почалася о 3:40, Зеленський у білій сорочці сказав: "Будемо боротися" – Данілов
Усі новини...