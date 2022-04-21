Украинцам, выехавшим за границу без документов, оформят бесплатное удостоверение
Четверг, 21 апреля 2022, 23:24
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным оформление удостоверения личности на возвращение в Украину, чтобы решить проблему украинцев, вынужденно выехавших за границу без документов.
Об этом министр сообщил в четверг в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем.
Он отметил, что МИД работает с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Дии. "Другие решения тоже готовы", – добавил министр без уточнения деталей.
Удостоверение личности на возвращение в Украину недавно стоило $30.
"Европейская правда" подробно описывала алгоритм действий по изготовлению этого документа.