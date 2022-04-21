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Украинцам, выехавшим за границу без документов, оформят бесплатное удостоверение

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 23:24

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным оформление удостоверения личности на возвращение в Украину, чтобы решить проблему украинцев, вынужденно выехавших за границу без документов.

Об этом министр сообщил в четверг в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем.

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Он отметил, что МИД работает с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Дии. "Другие решения тоже готовы", – добавил министр без уточнения деталей.

Удостоверение личности на возвращение в Украину недавно стоило $30.

"Европейская правда" подробно описывала алгоритм действий по изготовлению этого документа.

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Темы: ЕСбеженцы
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