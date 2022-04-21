Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відкинула пропозицію про встановлення Великоднього перемир'я.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть".

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