Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відкинула пропозицію про встановлення Великоднього перемир'я.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть".

Передісторія:

19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.

Гутерріш також зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час гуманітарної паузи.

У Євросоюзі підтримали цей заклик.

Україна підтримала ідею перемир'я.