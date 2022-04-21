Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент
Четвер, 21 квітня 2022, 23:53
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відкинула пропозицію про встановлення Великоднього перемир'я.
Джерело: відеозвернення Зеленського.
Пряма мова: "На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть".
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Передісторія:
- 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.
- Гутерріш також зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час гуманітарної паузи.
- У Євросоюзі підтримали цей заклик.
- Україна підтримала ідею перемир'я.