Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент

Четвер, 21 квітня 2022, 23:53

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відкинула пропозицію про встановлення Великоднього перемир'я.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть".

Передісторія

  • 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.
  • Гутерріш також зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час гуманітарної паузи. 
  • У Євросоюзі підтримали цей заклик.
  • Україна підтримала ідею перемир'я.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаЗеленський
Головне сьогодні

У Запорізькій області впав літак Ан-26 – є постраждалі

Стало відомо, як відбувалась доставка необхідного у Маріуполь

Шмигаль: На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів

Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні

Вперше за два десятиліття Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Зведення Генштабу: Окупанти заборонять виїзд з Криму, щоб не зірвався весняний призов

Усі новини...
Росія
Донецька область: Росіяни поранили п'ятьох цивільних
РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав
Більшість громадян Грузії підтримують повернення віз для росіян – опитування
Останні новини
12:25
фото Суркіса затримали на кордоні: вернувся за годинниками?
12:08
Росія офіційно визнала, що хоче контролювати і схід, і південь України
12:06
Молдова заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на членство у ЄС
12:04
АН-26 міг зачепити електроопору: є загиблий і поранені
11:58
Фінський виробник кранів і підйомників Konecranes не братиме нових замовлень із РФ
11:52
Росіяни вдають, що не бачать різниці між евакуацією та здачею в полон – Верещук
11:45
Шведський виробник Zewa та Libresse йде з РФ
11:44
Прикордонники розвідали, ЗСУ знищили: на Харківщині ліквідували артилерію і ППО ворога
11:35
Австралія ввела санкції проти ще 147 росіян: у переліку – сенатори і дочки Путіна
11:27
фото "Треба змінити підгузок": хворобливий вигляд Путіна на зустрічі з Шойгу став темою для фотожаб
Усі новини...