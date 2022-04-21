Россия отвергла предложение о Пасхальном перемирии — президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть".

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