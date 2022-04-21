Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия отвергла предложение о Пасхальном перемирии — президент

Четверг, 21 апреля 2022, 23:53

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть".

Предыстория:

  • 19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позаолить открыть ряд гуманитарных коридоров.
  • Гутерриш также отметил, что ООН готова направить гуманитарную помощь на восток Украины во время гуманитарной паузы.
  • Украина и Евросоюз поддержали этот призыв.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаЗеленский
Главное сегодня

В Запорожской области упал самолет Ан-26 – есть пострадавшие

Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь

Шмыгаль: На восстановление Украины понадобится как минимум 600 миллиардов долларов

Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине

Впервые за два десятилетия Япония назвала Курилы незаконно оккупированными Россией

Сводка Генштаба: Оккупанты запретят выезд из Крыма, чтобы не сорвался весенний призыв

Все новости...
Росcия
Донецкая область: Россияне ранили пятерых гражданских
РФ выгнали из наблюдателей Организации американских государств
Большинство граждан Грузии поддерживают возврат виз для россиян – опрос
Последние новости
12:08
Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины
12:06
Молдова заполнила опросник для получения статуса кандидата в ЕС
12:04
АН-26 мог задеть электроопору: есть погибший и раненые
11:58
Финский производитель кранов Konecranes не будет брать новые заказы из РФ
11:52
Россияне делают вид, что не замечают разницы между эвакуацией и сдачей в плен – Верещук
11:45
Шведский производитель Zewa и Libresse уходит из РФ
11:44
Пограничники разведали, ВСУ уничтожили: на Харьковщине ликвидированы артиллерия и ПВО врага
11:35
Австралия ввела санкции против еще 147 россиян: в списке – сенаторы и дочери Путина
11:27
фото "Нужно сменить памперс": болезненный вид Путина на встрече с Шойгу стал темой для фотожаб
11:25
Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
Все новости...