Россия отвергла предложение о Пасхальном перемирии — президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть".

Предыстория:

19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позаолить открыть ряд гуманитарных коридоров.

Гутерриш также отметил, что ООН готова направить гуманитарную помощь на восток Украины во время гуманитарной паузы.

Украина и Евросоюз поддержали этот призыв.