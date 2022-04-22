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Не давайте окупантам свої дані, їх збирають для фальсифікації "референдумів" – Зеленський

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 квітня 2022, 00:02
Не давайте окупантам свої дані, їх збирають для фальсифікації референдумів – Зеленський
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав українців, які опинилися у російській окупації, не надавати загарбникам своїх персональних даних, бо вони їх збирають для фальсифікації так званих "референдумів".

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Закликаю мешканців південних районів України – в Херсонській та Запорізькій областях – дуже уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам.

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І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Не для того, щоб просто "переписати" людей, які живуть на певній території, як вони кажуть. І не для того, щоб дати вам якусь гуманітарну допомогу.

Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий "референдум", якщо надійде команда з Москви реально влаштувати таку виставу.

Хочу одразу сказати – жодні "ХНР" не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів Громадянської війни після 1917 року. Тож, краще зараз – шукайте мир".

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Теми: ЗеленськийРосіяокупація
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