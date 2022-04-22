Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Не давайте оккупантам свои данные, их собирают для фальсификации "референдумов" – Зеленский

Мазуренко Алена Пятница, 22 апреля 2022, 00:02
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, оказавшихся в российской оккупации, не предоставлять захватчикам свои персональные данные, потому что они их собирают для фальсификации "референдумов".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам.

И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Не для того чтобы просто "переписать" людей, живущих на определенной территории, как они говорят. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь.

Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы реально устроить такое представление.

Хочу сразу сказать – никакие "ХНР" не пройдут. Если кому-то хочется еще новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен Гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мир".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийРосcияоккупация
Главное сегодня

Суркиса задержали на границе: вывозил 13 пар часов

Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины

В Запорожской области упал самолет Ан-26 – есть пострадавшие

Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь

Шмыгаль: На восстановление Украины понадобится как минимум 600 миллиардов долларов

Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине

Все новости...
Зеленский
Новые БТГ и "мобилизация" могут только оттянуть поражение РФ – Зеленский
Россия отвергла предложение о Пасхальном перемирии — президент
Зеленский попросил Португалию о "Леопардах" и другом тяжелом вооружении
Последние новости
13:06
СБУ предостерегает верующих: врага подл и может устроить провокации даже в Пасху
13:04
Липецкий завод помогает подсанкционному "Калашникову" обходить санкции
12:48
видеоРоссия с субботы берет под контроль Олешки – мэр
12:48
Запасы продуктов питания вернулись к довоенному уровню – ОП
12:48
Канцлер Германии объяснил, почему Бундесвер не может отдать тяжелое вооружение Украине
12:47
Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из России
12:28
Киевщина: полиция обнаружила тела 1084 мирных жителей, большинство – застрелены
12:25
В Минздраве рассказали, куда обращаться за помощью, если нет возможности попасть к врачу
12:25
Суркиса задержали на границе: вывозил 13 пар часов
12:15
В более чем 90% российских ветклиник дефицит препаратов и вакцин
Все новости...