Більшість громадян Грузії підтримують повернення віз для росіян – опитування

Дві третини грузинів вважають, що їх країна має запровадити візовий режим для громадян РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Эхо Кавказа", такими є дані соціологічного опитування, проведеного Національним демократичним інститутом США (NDI).

Зокрема, 66% респондентів вважають, що Грузія має запровадити візовий режим для громадян РФ. Протилежної думки дотримуються лише 23%.

Ще 12% опитаних не знають відповіді на це питання.

Показово, що введення візового режиму для РФ більшою мірою підтримують прихильники опозиції. Серед них 75% підтримують повернення візового режиму, 19% – проти.

Натомість, серед опитаних, котрі підтримують правлячу партію "Грузинська мрія", за обмеження для росіян виступають лише 49%, тоді як проти такого кроку – 34%.

Нагадаємо, Грузія в односторонньому порядку скасувала візовий режим для росіян у 2012 році. Цей крок пояснювався необхідністю сприяти розвитку туризму.

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Росія, втім візи для громадян Грузії так і не скасувала.

Опитування NDI також вивчило рівень підтримки реакції провідних політиків Грузії на вторгнення РФ в Україну.

Реакцію прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, якій відмовився вводити санкції проти РФ, 46% опитаних оцінили позитивно, 37% - негативно, 15% не змогли відповісти на запитання.

Натомість більш проукраїнські дії президента Саломе Зурабішвілі оцінили позитивно 63% опитаних, 18% – негативно, 18% важко відповісти.

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ та приєднуватися до санкцій.

Додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

У Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію. У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

На початку квітня Дмитро Кулеба повідомляв, що чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає Росії обходити санкції.