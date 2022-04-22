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Большинство граждан Грузии поддерживают возврат виз для россиян – опрос

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 00:11

Две трети грузин считают, что страна должна ввести визовый режим для граждан РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", таковы данные социологического опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).

В частности, 66% респондентов считают, что Грузия должна ввести визовый режим для граждан РФ. Противоположного мнения придерживаются только 23%.

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Еще 12% опрошенных не знают ответа на этот вопрос.

Примечательно, что введение визового режима для РФ в большей степени поддерживают сторонники оппозиции. Среди них 75% поддерживают возврат визового режима, 19% против.

В то же время, среди опрошенных, поддерживающих правящую партию "Грузинская мечта", за ограничения для россиян выступают только 49%, тогда как против такого шага – 34%.

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Напомним, Грузия в одностороннем порядке упразднила визовый режим для россиян в 2012 году. Этот шаг разъяснялся необходимостью содействовать развитию туризма.

Россия, впрочем, визы для граждан Грузии так и не отменила.

Опрос NDI также изучил уровень поддержки реакции ведущих политиков Грузии на вторжение РФ в Украину.

Реакцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, которой отказался вводить санкции против РФ, 46% опрошенных оценили положительно, 37% – отрицательно, 15% затруднились ответить на вопрос.

Более проукраинские действия президента Саломе Зурабишвили оценили положительно 63% опрошенных, 18% – отрицательно, 18% затруднились ответить.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ и присоединяться к санкциям.

Дополнительно отношения между странами обострили новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.

В Главном управлении разведки Украины заявили, что располагают информацией, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров через грузинскую территорию. В Грузии такое обвинение назвали абсурдным и безосновательным.

В начале апреля Дмитрий Кулеба сообщал, что ждет от Грузии доказательств, что она не помогает России обходить санкции.

Темы: ГрузияРосcия
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