Чистий четвер: в небі України ЗСУ знищили 15 цілей ворога

У четвер 21 квітня Збройні сили України ліквідували 15 повітряних цілей російських окупантів, зокрема 3 літаки і 3 гелікоптери.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат

Пряма мова: "Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей.

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Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два "Орлана" із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.

Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.

Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8. Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці.

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Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття "Алігатора" – вертольота Ка-52 рашистів.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ".

Деталі: За підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:

- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

- 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);

- 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").