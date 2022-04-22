Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чистий четвер: в небі України ЗСУ знищили 15 цілей ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 00:15
Чистий четвер: в небі України ЗСУ знищили 15 цілей ворога

У четвер 21 квітня Збройні сили України ліквідували 15 повітряних цілей російських окупантів, зокрема 3 літаки і 3 гелікоптери.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат

Пряма мова: "Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей.

Реклама:

Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два "Орлана" із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.

Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.

Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8. Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці.

ВІДЕО ДНЯ

Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття "Алігатора" – вертольота Ка-52 рашистів.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ".

Деталі: За підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:

- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

- 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);

- 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").    

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: