Чистый четверг: в небе Украины ВСУ уничтожили 15 целей врага

В четверг 21 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали 15 воздушных целей российских оккупантов, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат

Прямая речь: "Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинской ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей.

Реклама:

Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожены шесть таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА на счету ЗРВ Воздушных сил.

Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения Воздушного командования "Схід" Воздушных сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35.

Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы.

ВИДЕО ДНЯ

Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц присоединяются воины Национальной гвардии Украины, сообщающие об уничтожении "Аллигатора" – вертолета Ка-52 рашистов.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск".

Детали: По итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей:

- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

- 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);

- 9 БПЛА ОТР ("Орлан-10").