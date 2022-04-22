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Швейцарія буде розподіляти українських біженців по кантонах

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 00:53

Швейцарія змінює систему розміщення біженців з України – тепер вони не зможуть самостійно обирати, де їм жити у країні

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на swissinfo.

Державний секретаріат з міграції (SEM, підрозділ Міністерства юстиції та поліції) заявив, що мета полягає у розміщенні зареєстрованих українських біженців з урахуванням можливостей регіонів (кантонів) на основі принципу пропорційності.

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Як пояснює видання, зазвичай федеральний центр спочатку розміщує біженців у федеральних Центрах прийому та розміщення мігрантів, а потім розподіляє їх за кантонами.

Проте у ситуації нинішнього форс-мажору така система зазнає підвищеного навантаження, а по суті – перестала працювати.

Як заявив представник SEM Давід Келлер, труднощі в області організації розподілу кількості біженців, що збільшується, відчувають насамперед Цюріх, Базель і Берн, а також кантон Тичино.

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Біженці вважають за краще селитися, що зрозуміло, у найпопулярніших і найрозвиненіших регіонах. Тепер із цією практикою буде покінчено.

Тепер біженці та швейцарські сім'ї, які їх приймають, більше не зможуть самостійно приймати рішення щодо розселення осіб, які шукають захисту від війни. Проте, як зазначається, сім'ї та групи біженців, що склалися, зможуть залишатися разом.

Натомість інші будуть розподілятимуться по країні на підставі вказівок влади, а не відповідно до власних побажань.

А якщо хтось з біженців захоче змінити кантон, то згоду на це має дати кантональна влада з урахуванням принципу пропорційності.

Видання зазначає, від початку війни в Швейцарії було зареєстровано близько 37 000 біженців з України. Близько половини з них було розміщено у приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян.

Всі українські біженці, за винятком кількох людей, вже набули особливого міграційного статусу (посвідка на проживання категорії S), який дозволяє їм шукати роботу та записуватися на мовні курси.

Теми: ЄСбіженці
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