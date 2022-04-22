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Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 00:53

Швейцария изменяет систему размещения беженцев из Украины – теперь они не смогут самостоятельно выбирать, где жить в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на swissinfo.

Государственный секретариат по миграции (SEM, подразделение Министерства юстиции и полиции) заявил, что цель состоит в размещении зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей регионов (кантонов) на основе принципа пропорциональности/

Как объясняет издание, обычно федеральный центр сначала размещает беженцев в федеральных центрах приема и размещения мигрантов, а затем распределяет их по кантонам.

Однако в ситуации нынешнего форс-мажора такая система испытывает повышенную нагрузку, а по сути – перестала работать.

Как заявил представитель SEM Давид Келлер, трудности в области распределения увеличивающегося количества беженцев испытывают прежде всего Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тычино.

Беженцы предпочитают селиться, что понятно в самых популярных и развитых регионах. Теперь с этой практикой будет покончено.

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Теперь беженцы и швейцарские семьи, которые их принимают, больше не смогут самостоятельно принимать решения о расселении лиц, ищущих защиты от войны. Однако, как отмечается, семьи и группы сложившихся беженцев смогут оставаться вместе.

А другие будут распределяться по стране на основании указаний власти, а не в соответствии с собственными пожеланиями.

А если кто-нибудь из беженцев захочет изменить кантон, то согласие на это должно дать кантональная власть с учетом принципа пропорциональности.

С начала войны в Швейцарии было зарегистрировано около 37 000 беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и отдельных граждан.

Все украинские беженцы, за исключением нескольких человек, уже приобрели особый миграционный статус (вид на жительство категории S), который позволяет им искать работу и записываться на языковые курсы.

Темы: ЕСбеженцы
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